Swedbank запідозрили у причетності до відмивання мільярдів через Danske Bank

Шведський банк Swedbank запідозрили у причетності до масштабного відмивання грошей, яке призвело до великого фінансового скандалу в балтійському регіоні.

Як повідомляє Bloomberg, через підозри банк втратив понад десяту частину своєї вартості.

Підозри до Swedbank виникли після оприлюднення матеріалів шведської телекомпанії SVT. За її інформацією, у період між 2007 та 2015 роками приблизно півсотні клієнтів Swedbank перевели близько 40 млрд крон (4,3 млрд доларів, а за підрахунками шведів ідеться про ще більшу суму - 5,8 млрд доларів) підозрілих коштів між Swedbank та Danske Bank.

Прес-секретар банку Габріель Родау, коментуючи повідомлення ЗМІ, зазначив, що банк виявив підозрілі трансакції та повідомив про них поліцію. Родау також сказав, що Swedbank не визнає цифри, про які повідомила телекомпанія.

Ця новина надійшла на тлі розгортання скандалу на 230 млрд доларів довкола відмивання грошей Danske Bank. Європейська банківська влада розпочала розслідування щодо фінансових регуляторів у Данії та Естонії.

Danske Bank звинувачують у тому, що він дозволив крихітній філії в Естонії стати центром відмивання грошей з країн колишнього СРСР, зокрема, Росії та Азербайджану.

Підозри у відмиванні грошей в Danske Bank розслідуються в Данії, Естонії, Великій Британії, Франції, Німеччини та США. Скандал вже призвів до відставки глави Danske Bank Томаса Боргена.

У вівторок Danske Bank оголосив, що закриває свої філії в Росії, Естонії, Литві та Латвії внаслідок підозр у відмиванні грошей через свій естонський підрозділ.

Європейська правда