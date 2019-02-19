В обороте появятся банкноты с подписью Смолия

Национальный банк с 22 февраля 2019 года выпускает в обращение банкноту номиналом 500 гривен образца 2015 года с подписью главы НБУ Якова Смолия.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Как отметили в пресс-службе, это делается с целью обеспечения наличного обращения и в пределах планового на 2019 год выпуска на замену изношенных, поврежденных и изъятых из обращения банкнот этого номинала.

"Банки будут обеспечивать прием от клиентов банкнот номиналом 500 гривен образцов предыдущих лет выпуска и их выдачу без ограничений", - добавили в пресс-службе.

Согласно законодательству на банкнотах размещается подпись главы Национального банка.

Напоминаем:

В Украине планируют ввести в обращение монеты номиналом 5 и 10 гривен, которые постепенно заменят купюры.

27 апреля 2018 года в наличном обороте появились новые монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривны. К июню НБУ выпустил их в обращение всего на 7 млн грн.

Нацбанк с 1 июля 2018 года прекратил чеканить монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек.

Национальный банк 25 сентября 2018 года ввел в обращение банкноту номиналом 20 гривен образца 2018 года с обновленным дизайном и усовершенствованной системой защиты.

В ноябре Национальный банк ввел в обращение четыре памятные монеты неправильной шестиугольной формы.

Экономическая правда