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В Украине вводят в обращение новые монеты номиналом 1 и 2 гривни

Пятница, 27 апреля 2018, 09:30

С 27 апреля Национальный банк вводит в обращение новые монеты номиналом 1 и 2 гривни.

Они постепенно заменят бумажные банкноты соответствующего номинала.

 

В течение 2019-2020 годов Нацбанк введет в обращение монеты номиналом 5 и 10 гривен.

 

Специально изымать бумажные банкноты не будут. Просто прекратят их печать, а также не будут пополнять ими денежный оборот.

Новые монеты будут действовать параллельно с бумажными гривнами старого образца.

 

В НБУ объяснили, что монеты могут служить до 20 лет, а бумажные в среднем около года.

 

Плановая замена денег поможет сэкономить до 1 млрд грн на их печать.

Напомним, Национальный банк презентовал новые оборотные монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен.

Вводиться в обращение новые оборотные монеты будут поэтапно: первый этап - 27 апреля 2018 будут введены в обращение монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривны; второй этап состоится позже, монеты номинальной стоимостью 5 и 10 гривны вводиться в обращение в 2019 - 2020 годах.

Экономическая правда

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