В Украине ввели в обращение памятные банкноты номиналом 20 и 200 гривень
Национальный банк с 19 ноября ввел в обращение новые памятные банкноты номиналом 20 и 200 гривень, посвященные 30-летию Независимости.
Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.
Памятная банкнота номиналом 20 гривень содержит все элементы защиты банкноты номиналом 20 гривень образца 2018 года с дополнительным нанесением на лицевой стороне трафаретной печатью краской OVMI айдентики – "30 лет Независимости Украины".
В обращение вводится 30 тысяч таких банкнот.
Банкнота номиналом 200 гривень включает все элементы защиты банкноты номиналом 200 гривень образца 2019 года с дополнительной айдентикой "30 лет Независимости Украины". Таких памятных банкнот выпущено также 30 тысяч шт.
НБУ будет распространять памятные банкноты через свой онлайн-магазин.
Экономическая правда
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