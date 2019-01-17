НБУ пустить в обіг монету номіналом 5 гривень
Монети номіналом 5 гривень будуть введені в обіг в 2019 році і поступово замінять купюри.
Про це повідомив глава НБУ Яків Смолій, передає FinClub.
"Монетний ряд передбачає поступове введення в обіг монет 5 і 10 грн. У цьому році 5 гривень можуть бути, а 10 грн - точно ні, вони будуть в наступні періоди", - заявив Смолій.
"Щодо монет 1 і 2 грн, то, безумовно, їх оборот більш тривалий, ніж паперових банкнот, які зношуються", - сказав Смолій.
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Нагадуємо:
27 квітня 2018 року в готівковому обігу з'явилися нові монети номінальною вартістю 1 і 2 гривні. У червні їх в обігу було загалом на 7 млн грн.
Нацбанк з 1 липня 2018 року припинив карбувати монети номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок.
У листопаді Національний банк ввів в обіг чотири пам'ятні монети неправильної шестикутної форми.
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