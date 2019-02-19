В обігу з'являться банкноти з підписом Смолія

Національний банк з 22 лютого 2019 року випускає в обіг банкноту номіналом 500 гривень зразка 2015 року з підписом голови НБУ Якова Смолія.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

Як зазначили в прес-службі, це робиться з метою забезпечення готівкового обігу і в межах планового на 2019 рік випуску на заміну зношених, пошкоджених та вилучених з обігу банкнот цього номіналу.

"Банки будуть забезпечувати прийом від клієнтів банкнот номіналом 500 гривень зразків попередніх років випуску і їх видачу без обмежень", - додали в прес-службі.

Згідно із законодавством на банкнотах розміщується підпис глави Національного банку.

Нагадуємо:

В Україні планують ввести в обіг монети номіналом 5 і 10 гривень, які поступово замінять купюри.

27 квітня 2018 року в готівковому обігу з'явилися нові монети номінальною вартістю 1 і 2 гривні. У червні їх в обігу було загалом на 7 млн ​​грн.

Нацбанк з 1 липня 2018 року припинив карбувати монети номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок.

Національний банк 25 вересня 2018 року ввів в обіг банкноту номіналом 20 гривень зразка 2018 року з оновленим дизайном та удосконаленою системою захисту.

У листопаді Національний банк ввів в обіг чотири пам'ятні монети неправильної шестикутної форми.

Економічна правда