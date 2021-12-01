Гривня падает: в чем причины и каким будет курс до конца года

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За последние две недели курс доллара в Украине вырос более чем на 1 гривню, аналитики и Нацбанк связывают это с обострением ситуации на востоке и погашением долгов перед производителями "зеленой" энергетики.

Угроза военного обострения

Опрошенные ЭП аналитики отмечают, что ключевыми в определении курса гривни сейчас новости о взыскании Россией войск к границам с Украиной. О концентрации войск как о дополнительном факторе влияния на курс рассказали также в Нацбанке.

"В начале прошлой недели рынок отреагировал на информацию, содержащуюся в интервью Буданова (планирование Россией вторжения в Украину в январе-феврале)", - комментирует ЭП аналитикиня Concorde Capital Евгения Ахтырко.

Она объясняет, что негативные настроения на рынке усилились в пятницу, 26 ноября, после заявления на пресс-конференции президента Зеленского о том, что в Украине планируется государственный переворот по привлечению Рината Ахметова.

"Ожидание усиления противостояния между Зеленским и Ахметовым, что в любом случае приведет к росту неопределенности", - продолжила Ахтырко. Новости о вероятном обострении военной агрессии негативно влияют на настроения нерезидентов, в частности, на их намерения инвестировать в реальный сектор экономики или государственные ОВГЗ.

Также на курс гривни повлияло ухудшение ситуации на мировых финансовых и товарных рынках. "Как следствие, экспортная выручка ослабляется, а расходы на импорт энергоносителей растут", - пояснил трейдер группы ICU Виталий Севач.

Расчеты с производителями "зеленой" энергии

15 ноября Гарантированный Покупатель погасил задолженность перед большинством производителей зеленой энергии. Последние получили на свои счета 16 млрд. грн. Для осуществления этих расчетов оператор передачи Укрэнерго накануне выпустил еврооблигации на 825 млн долларов.

Вырученные валютные средства Укрэнерго продавал на межбанковском рынке. Эти сделки спровоцировали резкое укрепление гривни в первой половине ноября 2021 года. Тогда Нацбанк совершил рекордные за последние 2 года интервенции по выкупу валюты в резервы.

Как объяснили в НБУ, после получения выплат от ГарПока значительная часть "зеленых" конвертировала эти средства обратно в валюту, чем спровоцировала рост спроса и соответствующее обесценивание гривни.

Налоговый календарь

В Нацбанке отметили, что курс гривни, как правило, ослабляется по завершении периода уплаты квартальных налогов, в том числе налога на прибыль предприятий.

"Обычно в этот период предложение валюты несколько уменьшается и достигнутый к 20 числа второго месяца квартала уровень курса часто воспринимается участниками рынка как локальный курсовой максимум", - объяснили в регуляторе.

Чего ждать от доллара в ближайшее время?

В дальнейшем основным фактором, который будет влиять на курс гривни, аналитики называют новости о вероятности военного вторжения.

"Этот риск обострился на прошлой неделе, что обеспокоило инвесторов, из-за чего они отреагировали довольно негативно. Инвесторы начали продавать все, что связано с Украиной", - добавляет Виталий Севач из ICU.

Кроме давления на курс национальной валюты, новости о военном обострении на востоке и о противостоянии властей с Ринатом Ахметовым влияют на украинские облигации, торгующиеся как на внешних рынках, так и внутри страны.

Например, облигации "ДТЭК" вообще обрушились после заявления президента Зеленского о возможной подготовке государственного переворота при содействии Рината Ахметова. Вместе с ними продолжали падать и евробонды Украины.

"Видимо, тренд на ослабление гривни только начинается, учитывая отложенную потребность в пополнении запасов газа", добавляют в ICU.

Там прогнозируют, что до конца года доллар может стоить 28,5 грн. К началу 2022 года аналитики ICU прогнозируют 29-29,5 грн за доллар, однако добавляют, что темпы девальвации во многом будут зависеть от развития военной агрессии РФ.

С ними согласны в Concorde Capital.

"Если ситуация стабилизируется тем или иным способом и не будет ухудшаться (по крайней мере, в восприятии участников валютного рынка), то можно ожидать, что рост курса прекратится и возможна коррекция, поскольку существенных фундаментальных факторов для быстрого ослабления курса сейчас нет. В случае дальнейшего роста потока негативных новостей обесценивание валюты продолжится", - отмечает Евгения Ахтырко.

Она также прогнозирует, что в начале декабря доллар будет колебаться в коридоре 27,2-27,5 грн/долл.

Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук, ЭП