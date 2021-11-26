Гривня стремительно обесценилась к доллару и евро
Пятница, 26 ноября 2021, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 10 копеек, установив его на 26 ноября на уровне 27,03 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 30,34 грн (на 25 ноября – 30,17 гривни).
Напоминаем:
25 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,05 – 27,07 гривни.
25 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,98 – 27,00 гривни.
Экономическая правда
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