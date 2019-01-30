СМИ посчитали, сколько бизнес-партнеров у Зеленского

Бизнес "Квартала 95" – это конгломерат из множества компаний с суммарным оборотом в десятки миллионов долларов. Владимир Зеленский – далеко не единственный собственник.

Об этом пишет LIGA.net.

В различных юрлицах журналисты насчитали у артиста 17 бизнес-партнеров.

Разобраться в отношениях участников "Квартала" непросто. Чета Зеленских владеет долями в двух десятках юридических лиц, из которых 5 - за рубежом (4 офшорных компании и итальянская компания по покупке недвижимости).

Ближайшие соратники - сооснователи "Студии Квартал 95" Борис и Сергей Шефиры (совместно контролируют 10 компаний), а также кинорежиссер и автор "Квартала" Андрей Яковлев (8 компаний).

Среди партнеров Зеленского также генеральный директор 1+1 Media Александр Ткаченко, известный клипмейкер и режиссер Алан Бадоев, бывшие КВНщики Андрей Чивурин и Наум Баруля.

Накануне Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Зеленского кандидатом в президенты.

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