СМИ посчитали, сколько бизнес-партнеров у Зеленского
Бизнес "Квартала 95" – это конгломерат из множества компаний с суммарным оборотом в десятки миллионов долларов. Владимир Зеленский – далеко не единственный собственник.
Об этом пишет LIGA.net.
В различных юрлицах журналисты насчитали у артиста 17 бизнес-партнеров.
Разобраться в отношениях участников "Квартала" непросто. Чета Зеленских владеет долями в двух десятках юридических лиц, из которых 5 - за рубежом (4 офшорных компании и итальянская компания по покупке недвижимости).
Ближайшие соратники - сооснователи "Студии Квартал 95" Борис и Сергей Шефиры (совместно контролируют 10 компаний), а также кинорежиссер и автор "Квартала" Андрей Яковлев (8 компаний).
Среди партнеров Зеленского также генеральный директор 1+1 Media Александр Ткаченко, известный клипмейкер и режиссер Алан Бадоев, бывшие КВНщики Андрей Чивурин и Наум Баруля.
Накануне Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Зеленского кандидатом в президенты.
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