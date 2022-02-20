Брэнсон снова призвал мир поддержать Украину, упомянув Будапештский меморандум

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Миллиардер и основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон вновь призвал мир помочь Украине на фоне угрозы российского вторжения, упомянув Будапештский меморандум 1994 года.

Об этом он написал в статье "Защита верховенства права".

Бренсон отмечает, что беседовал с послом Украины в Великобритании Вадимом Пристайко "о роли мирового бизнес-сообщества и необходимости отстаивать мир".

"Посол поднял очень актуальный вопрос Будапештского меморандума 1994 года. Тогда Россия подписала обязательство "уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украины". В свою очередь Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия и отказалась от своего ядерного арсенала", - пишет миллиардер.

"Анексия Крыма Россией в 2014 году стала первым серьезным нарушением Будапештского меморандума", – продолжил он.

По его словам, вероятное российское вторжение "в ближайшие дни" разорвет меморандум "и будет иметь катастрофические последствия".

"Откровенное неуважение к верховенству права и действующим международным договорам было бы катастрофическим для мирного сосуществования между нациями", - отмечает Бренсон.

"Вторжение России в Украину еще больше бы уничтожило усилия по разоружению и нераспространению. Без обязательных соглашений и их исполнения не может быть мира. Какой сигнал посылает агрессия России другим ядерным государствам, которые готовы подписать международные договоры о разоружении? Это скользкий склон.

Некоторые утверждают, что если бы Украина сохранила свое ядерное оружие, Крым вполне мог бы остаться частью Украины и не было бы наращивания российских войск. Несомненно, что продление агрессии России против Украины демотивирует тех, кто раньше хотел сокращать запасы оружия, поскольку это говорит о том, что любое соглашение можно в одностороннем и произвольном порядке расторгнуть", – считает бизнесмен.

Он добавляет, что "вопиющее игнорирование международных договоров" также указывает "на настоящий кризис многосторонности".

"Многосторонние учреждения, давно созданные для поддержания мира и обеспечения устойчивого развития, больше не пользуются таким же уровнем поддержки и уважения.

Слишком во многом международное сотрудничество уступило место мелкодушному национализму. Это подлинная угроза верховенству права, которое человечество не видело со времен, повлекших за собой Вторую мировую войну.

Эта ситуация – не просто плохая новость для Украины именно в этот момент острого кризиса; это плохая новость для каждой нации, настоящей и будущей, стремящейся защитить свой суверенитет", - добавляет Брэнсон.

"Мир должен поддержать Украину. Мы не должны оставлять страну, которая добровольно отказалась от ядерного оружия в обмен на мир и сейчас находится на грани вторжения той же страны, которая убедила ее сделать это", - резюмировал миллиардер.

Напомним:

Ранее Брэнсон призвал лидеров бизнеса объединиться и отстоять суверенитет Украины в условиях агрессии со стороны РФ.

Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский объявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума о предоставлении Украине гарантий безопасности, а в случае, если переговоры не состоятся, Киев поставит под сомнение решение об отказе от ядерного оружия.

После заявления Зеленского посол Германии в Украине Анка Фельдгузен назвала Будапештский меморандум соглашением, не налагающим юридических обязательств на подписавшие его страны.

Экономическая правда