ЗМІ порахували, скільки бізнес-партнерів у Зеленського
Бізнес "Кварталу 95" - це конгломерат з великої кількості компаній з сумарним оборотом в десятки мільйонів доларів. Володимир Зеленський - далеко не єдиний власник.
Про це пише LIGA.net.
В різних юрособах журналісти нарахували у артиста 17 бізнес-партнерів.
Розібратися в стосунках учасників "Кварталу" непросто. Подружжя Зеленських володіє частками в двох десятках юридичних осіб, з яких 5 - за кордоном (4 офшорних компанії і італійська компанія з купівлі нерухомості).
Найближчі соратники - співзасновники "Студії Квартал 95" Борис і Сергій Шефіри (спільно контролюють 10 компаній), а також кінорежисер і автор "Кварталу" Андрій Яковлєв (8 компаній).
Серед партнерів Зеленського також генеральний директор 1+1 Media Олександр Ткаченко, відомий кліпмейкер і режисер Алан Бадоєв, колишні КВНщики Андрій Чивурін і Наум Баруля.
Напередодні Центральна виборча комісія зареєструвала Зеленського кандидатом в президенти.
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