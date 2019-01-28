Украинские компании готовят тестовые поставки газа в Европу — СМИ

Украинские компании готовятся протестировать экспорт газа в Центральную Европу после того, как НРЭКУ более чем вдвое снизила тарифы на вход и выход в газотранспортную систему.

Об этом сообщило аналитическое агентство ICIS со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, несколько компаний рассматривают возможность экспорта в Венгрию и Словакию, чтобы проверить готовность компании "Укртрансгаз" и таможенных режимов к новым видам операций.

"Укртрансгаз" также ведет переговоры со своим польским коллегой Gаz-System, чтобы разрешить транзитные потоки через пункт Германовичи. Так украинские газовые компании могут получить возможность для экспорта в Румынию, если сетевой оператор страны Transgaz согласится создать новую точку присоединения.

Кроме того, "Укртрансгаз" стремится внедрить услуги краткосрочной доставки для европейских компаний, которые хотят закачивать газ в украинские хранилища.

Этот шаг поможет Украине диверсифицировать региональную роль транзитера газа, будучи не только основным транспортным маршрутом для российского газа в Европу и импортером объемов из европейских стран, но и самостоятельным экспортером.

Напомним, ранее глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что Украина в условиях проведения реформы нефтегазового сектора может стать одним из ключевых игроков энергорынка ЕС.