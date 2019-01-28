Українські компанії готують тестові поставки газу в Європу — ЗМІ

Українські компанії готуються протестувати експорт газу в Центральну Європу після того, як НРЕКП більш ніж удвічі знизила тарифи на вхід і вихід в газотранспортну систему.

Про це повідомило аналітичне агентство ICIS з посиланням на свої джерела.

За даними агентства, кілька компаній розглядають можливість експорту в Угорщину і Словаччину, щоб перевірити готовність компанії "Укртрансгаз" і митних режимів до нових видів операцій.

"Укртрансгаз" також веде переговори зі своїм польським колегою Gаz-System, щоб дозволити транзитні потоки через пункт Германовичі. Так українські газові компанії можуть отримати можливість для експорту в Румунію, якщо мережевий оператор країни Transgaz погодиться створити нову точку приєднання.

Крім того, "Укртрансгаз" прагне впровадити послуги короткострокової доставки для європейських компаній, які хочуть закачувати газ в українські сховища.

Цей крок допоможе Україні диверсифікувати регіональну роль транзитера газу, будучи не тільки основним транспортним маршрутом для російського газу в Європу і імпортером обсягів з європейських країн, але і самостійним експортером.

Нагадаємо, раніше голова представництва ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі заявив, що Україна за умов проведення реформи нафтогазового сектору може стати одним із ключових гравців енергоринку ЄС.