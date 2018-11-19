Украина может стать одним из ключевых игроков энергорынка ЕС — Мингарелли

Украина в условиях проведения реформы нефтегазового сектора может стать одним из ключевых игроков энергорынка ЕС.

Об этом во время III Украинского нефтегазового инвестиционного форума-2018 сказал глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, сообщает "Укринформ".

"С 2014 года Украина импортирует газ из ЕС, это стало уже привычным. Но в будущем Украина может стать экспортером, есть потенциал стать одним из самых мощных газовых рынков Европы. Мы понимаем, что Украина должна приобретать все большую энергетическую независимость", - сказал Мингарелли.

Он подчеркнул, что транзит газа в Украине все годы работал очень хорошо. Также он генерирует значительную прибыль для Украины.

"Если однажды Украина потеряет свою роль транзитера, то каждый год ее бюджет будет терять 2-3 млрд долл. Вот почему мы говорим, что Украина должна оставаться транзитером. Мы работаем с Еврокомиссией, Россией и Украиной, чтобы найти новые рамки для долгосрочного контракта. Все согласились, что он должен быть составлен по европейским правилам ", - рассказал Мингарелли.

Он подчеркнул, что представительство ЕС будет прилагать все усилия, чтобы Украина осталась транзитером.

"Учитывая энергетическую безопасность, те усилия, которые мы прилагаем, окупятся", - прибавил Мингарелли.

Вместе с тем, он напомнил, что Украина должна приложить усилия к проведению анбандлинга, чтобы он был завершен до 1 января 2020 года.

"Если этого не удастся сделать, это может иметь серьезные последствия", - подчеркнул глава представительства ЕС.

Как известно, наблюдательные советы НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Магистральные газопроводы Украины" 19 сентября текущего года представили дорожную карту процесса отделения оператора газотранспортной системы до 1 января 2020 года. "Нафтогаз" привлек к процессу опытных консультантов, которые будут заниматься юридическими, техническими и операционными аспектами анбандлинга.