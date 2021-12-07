Цены на газ в Европе выросли на фоне заявлений о возможных санкциях против РФ

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Цены на газ в Европе на открытии торгов 7 декабря поднялись выше 1100 долларов за тысячу кубометров.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные биржи ICE.

Как отмечает агентство, фьючерсы подскочили, поскольку трейдеры учитывают риск введения новых международных санкций против ведущего поставщика - РФ, если та решится на масштабное вторжение в Украину.

Издание напоминает, что во вторник президент США Джо Байден проведет встречу с президентом РФ Путиным.

Котировки на главном европейском хабе TTF в Нидерландах подскочили на 7,6%.

"Рынок снова втянулся в геополитические события, поскольку обеспокоенность по поводу ситуации на границе РФ с Украиной повышаtт перспективы новых санкций против России", - говорит представитель Saxo Bank A/S Оле Хансен.

По состоянию на 10:44 в Амстердаме стоимость газа на хабе в Нидерландах достигала 96,75 евро за мегаватт-час (1146 долл за тысячу кубов).

Напомним, 7 декабря должна состояться видеовстреча Джо Байдена и Владимира Путина.

Прошедшая неделя отметилась серией заявлений со стороны Российской Федерации о том, что она хочет "договоренностей на бумаге", которые дали бы Кремлю гарантии, что Украина не станет членом НАТО, и обвинений в том, что это Альянс спровоцировал эскалацию, наращивая присутствие у границ РФ . Со своей стороны западные союзники выразили мощную поддержку Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Кремль предупредили о болезненных санкциях, которые до сих пор не применялись, если РФ решится на новую агрессию против Украины.

В США рассматривают широкий набор санкций против России, вплоть до отключения от системы SWIFT, если президент РФ Владимир Путин решится на масштабное вторжение в Украину.

Экономическая правда