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Порошенко и Лагард обсудили новую программу МВФ

Среда, 23 января 2019, 19:02
 

Президент Петр Порошенко и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард обсудили начало реализации новой программы stand-by.

Об этом сообщается на странице президента в Facebook.

Как отмечается, президент начал рабочий визит в Давос для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума со встречи с Лагард.

"Мы обсудили состояние развития сотрудничества Украина-МВФ и начало реализации новой программы stand-by, а также перспективы экономического роста Украины в 2019 году", - заявил Порошенко.

"Благодарен госпоже Лагард за высокую оценку в проведении реформ в Украине и уверенность в успешной реализации всей программы сотрудничества в течение 2019 года", - добавил президент.

Новая программа предусматривает предоставление Украине финансирование на общую сумму 2,8 млрд специальных прав заимствований (около 3,9 млрд долларов) в течение 14 месяцев.

Она сосредоточится, в частности, на продолжении фискальной консолидации и снижении уровня инфляции с сохранением гибкого обменного курса, а также укреплении финансового сектора и ряде структурных реформ в сфере налогового администрирования, приватизации и государственного управления.

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Экономическая правда

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Порошенко МВФ

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