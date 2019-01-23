Порошенко и Лагард обсудили новую программу МВФ
Президент Петр Порошенко и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард обсудили начало реализации новой программы stand-by.
Об этом сообщается на странице президента в Facebook.
Как отмечается, президент начал рабочий визит в Давос для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума со встречи с Лагард.
"Мы обсудили состояние развития сотрудничества Украина-МВФ и начало реализации новой программы stand-by, а также перспективы экономического роста Украины в 2019 году", - заявил Порошенко.
"Благодарен госпоже Лагард за высокую оценку в проведении реформ в Украине и уверенность в успешной реализации всей программы сотрудничества в течение 2019 года", - добавил президент.
Новая программа предусматривает предоставление Украине финансирование на общую сумму 2,8 млрд специальных прав заимствований (около 3,9 млрд долларов) в течение 14 месяцев.
Она сосредоточится, в частности, на продолжении фискальной консолидации и снижении уровня инфляции с сохранением гибкого обменного курса, а также укреплении финансового сектора и ряде структурных реформ в сфере налогового администрирования, приватизации и государственного управления.
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Экономическая правда
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