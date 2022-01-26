Кузяра: "Следствие придумало преступную группу из Порошенко, Медведчука, Демчишина и меня"

Сергей Кузяра, подозреваемый в деле о незаконном снабжении угля с оккупированных территорий, считает, что следствие "придумало преступную группу из Порошенко, Медведчука, Демчишина и меня".

Об этом он заявил в интервью ЭП.

Кузяра рассказал, что с Медведчуком знаком только через "общих знакомых". Несмотря на то, что его фамилия звучит на так называемых пленках Медведчука, Кузяра не координировал с ним свои действия при организации поставок угля с оккупированных Россией территорий.

С 2014 года Кузяра был одним из самых активных организаторов поставок угля из России и оккупированных территорий Донбасса. Он повторил, что в то время активно ездил в так называемое ЛДНР и вел там диалог.

По словам Кузяры, согласовывать свои действия с Медведчуком было бессмысленно, потому что его роль в этом процессе "очень преувеличена".

Кузяра отрицает связь с Петром Порошенко и заявляет, что виделся с ним на совещаниях, которые тот проводил как министр экономики в 2012 году. "После этого никаких общения или связей с Петром Алексеевичем у меня не было", - добавил он.

Но, по словам Кузяры, его адвокаты пока не понимают, от чего его защищать.

"Из восьми томов материалов дела выброшены протоколы моих допросов. Это нонсенс, но они поступают так по простой причине: мои показания не вписываются в концепцию, которую продвигает прокуратура", – заявил он.

Подозреваемый рассказал, что по делу фигурируют несколько контрактов. Один из них касается поставок угля из ЮАР. По версии следователей Порошенко заставил отказаться от этих поставок, чем создал зависимость от России и группировок "ЛНР" и "ДНР".

Два других контракта касаются договоров "Центрэнерго" с шахтой имени "Киселева" и "Луганскуглем". Кузяра добавил, что об этих поставках знал, но отношения к ним не имел.

"Я вообще не понимаю, как с таким материалом они пошли вручать подозрение Порошенко. Происходит открытая манипуляция фактами. Следствие придумало преступную группу из Порошенко, Медведчука, Демчишина и меня", – резюмировал он.

Читайте полное интервью на ЭП: Главный подозреваемый по "делу Порошенко" Сергей Кузяра о роли Медведчука и пятого президента в угольных схемах

Напоминаем:

По делу о незаконных поставках угля с оккупированных территорий на 1,5 миллиарда гривен 24 сентября суд арестовал бизнесмена Сергея Кузяра.

В конце декабря правоохранители направили по почте пятому президенту Украины Петру Порошенко подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из Донбасса. 19 января суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.

Генеральная прокурорка Ирина Венедиктова заявляла, что Администрация президента во времена правления Порошенко "могла играть ключевую роль" в организации поставок угля из ОРДЛО. Подобное заявление сделал глава Службы безопасности Иван Баканов.

8 октября о подозрении по этому делу сообщили народному депутату Виктору Медведчуку.

Экономическая правда