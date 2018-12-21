Меморандум МВФ: какие обязательства взяла на себя Украина

Какие обязательства взяла на себя Украина и как дальше может сложиться сотрудничество с кредитором. (укр)

Рік і сім місяців — саме стільки чекала Україна на гроші Міжнародного валютного фонду. Останній транш від кредитора країна отримала на початку квітня 2017 року.

З того часу Україна прагнула не стільки виконати взяті на себе зобов’язання, скільки знайти спосіб цього уникнути.

ЕП вже писала про те, що найважче Україні далося виконання двох умов: ухвалення закону про Антикорупційний суд та підвищення тарифів на газ для населення.

18 грудня рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила програму допомоги stand-by для України на 14 місяців на загальну суму 3,9 млрд дол. Перший транш, 1,4 млрд дол, надійде на рахунки НБУ до 25 грудня 2018 року.

Напередодні Україна зробила все необхідне для продовження співпраці з фондом: ухвалила збалансований державний бюджет на 2019 рік, закон про формування незалежних наглядових рад в державних банках і підвищила тарифи на газ для населення.

В розпорядженні ЕП опинився текст меморандуму про економічну та фінансову політику в рамках нової програми на 2018-2020 роки.

Які зобов'язання взяла на себе Україна і як далі може скластися співпраця з кредитором?

Зобов'язання України перед МВФ

Реформа Державної фіскальної служби передбачає до кінця квітня 2019 року трансформацію ДФС у дві окремі юридичні особи: Податкову службу та Митну службу. Обидві звітуватимуть міністру фінансів. Податкову міліцію планується замінити новим органом, підконтрольним Мінфіну.

Рішення про поділ ДФС уряд схвалив на останньому засіданні. Воно потребує додаткового законодавчого оформлення: слід внести зміни в Податковий та Митний кодекси, визначитися з форматом та функціоналом органу, який замінить податкову міліцію. Мінфін обіцяє до кінця 2018 року завершити аудит інформаційних систем митної та податкової служб.

Тарифна політика. Уряд зобов'язався й надалі підвищувати тарифи на газ. До кінця 2018 року Кабмін пообіцяв підвищити тарифи на тепло з урахуванням підвищеної ціни на газ. До 1 травня 2020 року потрібно скасувати зобов'язання "Нафтогазу" щодо постачати населенню палива за заниженою ціною. Після цих кроків ціна на газ мусить стати ринковою.

Реформа "Нафтогазу". Продовжиться розділення "Нафтогазу" на дві компанії (анбандлінг) та сертифікація оператора газотранспортної системи (ГТС). До кінця 2018 року НАК підготує перелік непрофільних транзитних видів діяльності та у 2019 році передасть їх ПАТ "Магістральні газопроводи України".

Приватизація. До кінця 2018 року уряд оголосить тендер з продажу ПАТ "Центренерго", а в перший половині 2019 року проведе конкурси з продажу вугільної компанії "Краснолиманська", підприємств "Індар" та "Президент-готель-Київ".

Також Україна зобов'язалася подати в парламент проект закону про скорочення переліку компаній, заборонених до приватизації, і залишити в ньому лише підприємства, "життєво значимі для національної безпеки".

Серед державних планів — нові закони про лізинг державної власності та про концесію.

Фінансовий сектор. До кінця 2018 року НБУ оприлюднить зміни до законодаства про операції з пов'язаними особами.

Рада фінансової стабільності до кінця березня 2019 року вирішить, як відновити платоспроможність ФГВ до кінця 2019 року. Україна декларує намір зменшити втрати держави від банкрутства 95 банків і намагатиметься повернути втрачені активи.

Для цього ФГВ публікуватиме список позичальників-боржників та недобросовісних акціонерів, які завдали банкам збитків. До кінця березня 2019 року Фонд гарантування вкладів виставить на продаж активи щонайменше на 20 млрд грн.

Мінфін регулярно звітуватиме про прогрес у відновленні активів та в судових процесах стосовно чотирьох державних банків. Перший звіт буде опубліковано до кінця березня 2019 року.

Верховна Рада ухвалить закони про спліт та повноваження Національної комісії цінних паперів та фондового ринку (№2413а та №6303) до кінця березня 2019 року.

До кінця червня 2019 року НБУ мусить вжити заходи щодо банків, які не відповідають вимогам з капіталу.

Антикорупція. Антикорупційний суд повинен запрацювати до кінця червня 2019 року. Україна зобов'язалася призначити до ВАСУ принаймні 35 антикорупційних суддів з бездоганною репутацією та відповідними професійними навичками до кінця квітня 2019 року.

Національне антикорупційне бюро чекає аудит. Він повинен завершитися до кінця липня 2019 року.

У 2019 році парламент ухвалить закони про посилення повноважень НАБУ і розширить спектр методів розслідування, включаючи негласні дії, доступ до комп'ютерних систем та можливість прослуховування.

До кінця 2018 року НАЗК забезпечить НАБУ прямим та безпечним електронним доступом до повних майнових декларацій всіх осіб, на яких поширюється підслідність НАБУ.

Чого не буде

У меморандумі МВФ йдеться і про те, чого не слід чекати у 2019 році.

Так, Україна пообіцяла утриматися від проведення будь-якої податкової амністії, введення податкових пільг або привілеїв.

Також не зміняться правила оподаткування прибутку підприємств. Цей пункт можна розшифрувати так: податку на виведений капітал не буде.

Крім того, Україна пообіцяла утриматися від запровадження спеціальних пенсій або пільг та запровадження накопичувального другого рівня пенсійної системи.

МВФ-ефект

Порівняно з попередніми програмами співпраці України з кредитором, цей проект меморандуму досить консервативний. Для нього характерні певний реформаторський мінімалізм і нешвидке завершення початих змін.

Це пов'язано з обмеженою здатністю України проводити реформи у 2019 році через подвійні вибори.

Ефект від того, що співпраця України з кредитором перейшла з площини декларацій та обіцянок в площину реальних рішень, є.

По-перше, напередодні позитивного рішення ради директорів МВФ Світовий банк надав Україні гарантій на 750 млн дол. Це означає, що уряд зможе позичити кошти на міжнародних ринках капіталу під низькі відсотки.

По-друге, на фоні новин про продовження співпраці України з кредитором зміцнилася гривня.

По-третє, з тексту меморандуму зрозуміло, що у 2019 році Мінфін розраховує активно виходити на зовнішні ринки запозичень та отримувати кошти від інших кредиторів, у тому числі від Європейської комісії.

Чи надовго вистачить цього ефекту?

Найскладнішими можуть виявитися пункти щодо ухвалення законів про спліт та зміну повноважень НКЦПФР, а також антикорупційні зобов'язання стосовно посилення повноважень НАБУ. За даними джерел видання, антикорупційна частина меморандуму спричинила найбільше дискусій під час узгодження тексту.

Виконання цієї програми значною мірою залежить від політичного фактора.

Меморандум передбачає, що перегляд програми відбуватиметься щопівроку, отже, наступного слід чекати у червні-липні — після президентських виборів. Це означає, що готовність України виконувати взяті на себе зобов'язання багато в чому залежатиме від політичних орієнтирів нового глави держави.