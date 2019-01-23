Порошенко і Лагард обговорили нову програму МВФ

Президент Петро Порошенко і директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард обговорили початок реалізації нової програми stand-by.

Про це повідомляється на сторінці президента в Facebook.

Як наголошується, президент розпочав робочий візит до Давосу для участі в щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму із зустрічі з Лагард.

"Ми обговорили стан розвитку співпраці Україна-МВФ та початок реалізації нової програми "Стенд-бай", а також перспективи економічного зростання України у 2019 році", - заявив Порошенко.

"Вдячний пані Лагард за високу оцінку у проведенні реформ в Україні та впевненість в успішній реалізації всієї програми співпраці протягом 2019 року", - додав президент.

Нова програма передбачає надання Україні фінансування на загальну суму 2,8 млрд спеціальних прав запозичень (близько 3,9 млрд доларів) упродовж 14 місяців.

Вона зосередиться, зокрема, на продовженні фіскальної консолідації та зниженні рівня інфляції зі збереженням гнучкого обмінного курсу, а також зміцненні фінансового сектора і низці структурних реформ у сфері податкового адміністрування, приватизації та державного управління.

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Економічна правда