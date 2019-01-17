В приложении Ощадбанка разрешили пользоваться картами других банков
Клиенты Ощадбанка отныне смогут использовать в мобильном приложении или личном кабинете веб-банкинга карточные счета в других банках Украины.
Об этом сообщает FinClub.
Новый сервис сейчас дает возможность осуществлять карточные переводы и оплату услуг мобильной связи, впоследствии будет запущена возможность оплаты коммунальных и других услуг, а также другие функции.
Чтобы добавить карту другого банка, достаточно ввести ее реквизиты и подтвердить привязку карты по номеру телефона.
Напомним, в минувшем году Apple Pay стал доступен клиентам любого украинского банка.
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