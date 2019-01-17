Все разделы
Укр / Рус

В приложении Ощадбанка разрешили пользоваться картами других банков

Четверг, 17 января 2019, 15:28
 

Клиенты Ощадбанка отныне смогут использовать в мобильном приложении или личном кабинете веб-банкинга карточные счета в других банках Украины.

Об этом сообщает FinClub.

Новый сервис сейчас дает возможность осуществлять карточные переводы и оплату услуг мобильной связи, впоследствии будет запущена возможность оплаты коммунальных и других услуг, а также другие функции.

Чтобы добавить карту другого банка, достаточно ввести ее реквизиты и подтвердить привязку карты по номеру телефона.

Напомним, в минувшем году Apple Pay стал доступен клиентам любого украинского банка.

Читайте такжеСели и полетели. Топ-10 сервисов, которые сделают отпуск дешевле и интереснее

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Ощадбанк финансы

powered by lun.ua
Материалы по теме
"Ощадбанк" выиграл очередной суд против группы "Креатив" 14 января 2019, 16:54
В Ощадбанке готовятся к попыткам России избежать выплаты 1,3 миллиарда долларов 18 декабря 2018, 14:06
Бонжур, Москва. Как Ощадбанк может заставить Россию заплатить 1,3 миллиарда 18 декабря 2018, 10:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте