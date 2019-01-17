У додатку Ощадбанку дозволили користуватися картками інших банків
Клієнти Ощадбанку відтепер зможуть використовувати в мобільному додатку або особистому кабінеті веб-банкінгу карткові рахунки в інших банках України.
Про це повідомляє FinClub.
Новий сервіс зараз дає можливість здійснювати карткові перекази і оплату послуг мобільного зв'язку, згодом буде запущена можливість оплати комунальних та інших послуг, а також інші функції.
Щоб додати карту іншого банку, досить ввести її реквізити та підтвердити прив'язку карти за номером телефону.
Нагадаємо, у минулому році Apple Pay став доступний клієнтам будь-якого українського банку.
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