Сели и полетели. Топ-10 сервисов, которые сделают отпуск дешевле и интереснее

"Безвиз" дал возможность украинцам чаще выезжать за границу. Теперь всех интересует вопрос, как дешевле долететь и где лучше поселиться. ЭП подобрала сервисы, которые сделают поездку и выгоднее, и интереснее.

Hopper — приложение, которое с помощью искусственного интеллекта и data-science подсказывает оптимальное время покупки авиабилетов.

Пользователь выбирает направление и даты поездок, а Hopper изучает историю стоимости миллионов авиаперелетов, прогнозирует их ценовую динамику и дает рекомендации: брать билеты сейчас или стоит подождать.

В день, когда цена оказывается более выгодной, приложение посылает уведомление. В 60% случаях Hopper советует дождаться снижения цен на билеты. Тот, кто следует совету, экономит 10-15%.

Так совершается 90% покупок через Hopper. В компании утверждают, что их рекомендации точны с вероятностью 95%.

Хотя с каждой сделки компания получает 5 долл, в основном экономия составляет свыше 60 долл. Таким образом компания помогла сэкономить пользователям около 1,84 млрд долл.

Кроме того, приложение изучает предпочтения пользователей и на основе этой информации рекомендует возможные следующие поездки. Так совершаются 25% покупок билетов на направления, которые пользователи не искали.

Cool Cousin — приложение, которое помогает узнавать о лучших местах в городе у так называемых "locals" — местных жителей. Вместо поиска в Google пользователь находит близкого по духу "кузена", который советует, куда пойти и что посмотреть.

Интересно, что создатели защитили всю информацию с помощью технологии блокчейн, которая не позволяет единолично вносить корректировки.

Кроме того, внутри приложения функционирует криптовалюта CUZ, созданная на базе Ethereum. Токенами CUZ можно расплачиваться за любую профильную информацию и непосредственно за услуги.

Flio — приложение, позволяющее провести время в аэропорту с максимальной пользой. Оно сообщает текущую информацию о рейсе, пароль от Wi-Fi аэропорта, показывает его карту и советы, которые могут быть полезны. Например — в каких магазинах или кафе сейчас есть скидки.

Отмечая посещенные аэропорты на карте, можно делиться своими подсказками с другими пользователями.

Freebird — сервис, который поможет не застрять в аэропорту в случае отмены или длительной задержки рейса. Программа перебронирует билет на ближайший рейс другой авиакомпании без дополнительных плат.

Однако за такую возможность в качестве страховки придется заблаговременно заплатить 19 долл в один конец или 34 долл — за рейс туда и обратно. В будущем компания планирует внедрить алгоритмическое ценообразование на основе маршрута и вероятности возникновения проблем.

Пока Freebird работает только на рейсах американских авиакомпаний, но планирует расширяться.

Packr — приложение, помогающее собрать чемоданы на основе того, куда турист едет и что планирует делать. Кроме списка вещей, которые нужно взять, в приложении можно создавать списки дел, которые нужно успеть завершить перед поездкой, например, дописать статью и купить зонт.

Также Packr проследит, чтобы турист не забыл паспорт, билеты и сделал все необходимые прививки, если они необходимы для въезда в страну назначения.

GuidePal — это гид в мобильном телефоне, собравший подробную информацию о достопримечательностях города. Приложение подскажет, какие места посетить, где вкусно поесть и в каких барах развлечься. Наибольший плюс в том, что всем этим можно пользоваться офлайн, включая карты.

С помощью приложения Tiquets можно быстро купить билеты в самые популярные музеи мира, оплатить их и сохранить. Главное — никаких очередей в лучшие культурные учреждения Амстердама, Барселоны, Парижа, Рима, Вены, Лондона, Милана, Нью-Йорка и многих других городов.

В самом музее пригодится приложение Smartify, которое еще называют "Shazam для картин". Нужно просто открыть приложение, навести смартфон на произведение искусства и получить все основные сведения о работе. Также в приложении есть информация о самих музеях, включая часы их работы.

С сентября 2018 года в приложение интегрировали поддержку дополненной реальности, что делает пользовательский опыт еще интереснее.

Airbnb — самый экономный сервис по аренде жилья за границей. Он расшифровывается как AirBed and Breakfast — "Надувной матрас и завтрак".

Местные жители предлагают в аренду свои апартаменты, отдельные комнаты, замки или даже фургончики. Пользователь может выбрать то, что ему по душе, забронировать и оплатить онлайн.