Украина прекратила расследование в отношении импорта авто из Узбекистана
Межведомственная комиссия по международной торговле прекратила начатое в октябре антисубсидиарное расследование в отношении импорта автомобилей из Узбекистана.
Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли.
По данным МЭРТ, в 2017 году в Украину было ввезено 13, 9 тысяч новых автомобилей, из которых 2,8 тысяч из Узбекистана, а за январь-август 2018 всего было ввезено 7,8 тысяч автомобилей, из которых только 702 из Узбекистана.
Доля узбекских автомобилей в сравнении с результатами прошлого года в общем импорте сократилась с 20,3% до 9%, а последние месяцы 2018 года импорт из Узбекистана практически отсутствует.
В связи с этим, Межведомственная комиссия по международной торговле установила, что применение компенсационных мер не является необходимым, а также приняла решение о прекращении антисубсидиарного расследования относительно импорта в Украину легковых автомобилей происхождением из Республики Узбекистан без применения мер.
Отметим, недавно Узбекистан ввел внезапный запрет на прием грузов из Украины, из-за чего в первую очередь пострадали украинские производители сахара, для которых эта страна является основным импортером.
Экономическая правда
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