Основной импортер украинского сахара перестал его принимать

На данный момент сахар и другие грузы, которые поступают в Узбекистан, не разгружаются и не растамаживаются из-за запрета принимать грузы из Украины.

Об этом сообщила Национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины.

"Такая внезапная остановка приводит к невыполнению условий заключенных ранее контактов. А с учетом того, что последние полгода основным импортером российского сахара был именно Узбекистан, мы можем сказать, что теряем основной рынок сбыта", - прокомментировала руководитель аналитического отдела НАСУ "Укрцукор" Руслана Бутило.

НАСУ "Укрцукор" направила официальное обращение в Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и в Министерство экономического развития и торговли с просьбой предоставить разъяснения и решить ситуацию по задержанию украинской продукции при ввозе на территорию Республики Узбекистан.

За 2017-2018 маркетинговые годы Украина поставила на внешние рынки 560,4 тысяч тонн сахара, основным импортером стал Узбекистан, импортировав 209,9 тысяч тонн сахара на сумму 79,1 млн долларов.

Напомним, ранее "Укрцукор" назвал Топ-5 крупнейших украинских экспортеров сахара.