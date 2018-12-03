Україна припинила розслідування щодо імпорту авто з Узбекистану

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі припинила антисубсидиційне розслідування щодо імпорту автомобілів з Узбекистану, яке було розпочато у жовтні.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

За даними МЕРТ, у 2017 році в Україну було ввезено 13, 9 тисяч нових автомобілів, з яких 2,8 тисяч з Узбекистану, а за січень-серпень 2018 всього було ввезено 7,8 тисяч автомобілів, з яких тільки 702 з Узбекистану.

Частка узбецьких автомобілів в порівнянні з результатами минулого року в загальному імпорті скоротилася з 20,3% до 9%, а останні місяці 2018 року імпорт з Узбекистану практично відсутній.

У зв'язку з цим, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі встановила, що застосування компенсаційних заходів не є необхідним, а також прийняла рішення про припинення антисубсидиційного розслідування щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з Республіки Узбекистан без застосування заходів.

Зазначимо, нещодавно Узбекистан ввів раптову заборону приймати вантажі з України, через що в першу чергу постраждали українські цукровики, для яких ця країна є основним імпортером.

Економічна правда