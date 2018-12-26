Украина расширила санкции против РФ

Под украинские санкции попадет значительное количество российских депутатов, которые политически поддерживали российскую агрессию в Керченском проливе.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время заседании СНБО 26 декабря

"На повестку дня СНБО внесен и проект принятия решения о применении санкций Украиной за незаконное проведение выборов на территории оккупированной востоке нашего государства, за агрессию против нашего государства в Черном море, в Керченском проливе", - сказал он.

Порошенко добавил, что санкции будут налагаться на "тех, кто атаковал наши корабли, тех кто был причастен к незаконным судебных процессов, до задержания, тех кто отдавал приказы".

"Поскольку мы видим политическую поддержку и участие Государственной думы в этом процессе значительное количество депутатов Госдумы РФ, в том числе от фракций "Единая Россия", ЛДПР также решением вводятся в санкционный список", - сказал Порошенко.

Президент добавил, что под санкции попадут предприятия, которые "в тот или иной способ противодействуют Украине, обеспечивают военную составляющую, поставки в вооруженные силы РФ".

Напомним:

13 декабря Кабинет министров предложил Раде национальной безопасности и обороны ввести на три года санкции к ряду юридических лиц учитывая вооруженную агрессией России, продолжается.

26 декабря Порошенко заявил о завершении Военного состояния.

Украинская правда