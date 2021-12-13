В ЕС обсудят новые санкции против РФ из-за действий в отношении Украины - СМИ
Министры иностранных дел стран Евросоюза в понедельник, 13 декабря, планируют обсудить возможные новые санкции для сдерживания России от вторжения в Украину.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает dpa со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Собеседник агентства рассказал, что хотя европейские дипломаты стремятся найти путь к деэскалации ситуации, "иногда нужно говорить мягко, но держать при себе какую-то палку".
Напомним, на фоне напряжения в последние недели из-за неясности намерений Российской Федерации, скопившей до 100 000 военных у границ с Украиной, западные партнеры многочисленными заявлениями предупреждают Кремль, что в случае военной эскалации будут серьезные последствия.
Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, в том числе, заявил, что Евросоюз готов применить все инструменты, а также изучает способы повысить внутреннюю устойчивость Украины.
В выходные появилось заявление стран "Группы семи" с предупреждением для РФ о серьезных последствиях, если президент Владимир Путин нападет на Украину.
Президент Джо Байден снова подтвердил, что в разговоре предупредил российского коллегу об "ужасающих последствиях" в случае вторжения, а госсекретарь США на полях встречи министров G7 в Ливерпуле обсудил с главами МИД Британии и Германии в том числе ситуацию вокруг Украины и сдерживание России.
Как сообщалось, 7 декабря состоялись переговорі президентов РФ и США. На них Путин выдвинул требование, выполнение которого должно оставить Украину без членства в НАТО. На данный момент он не получил согласия на его выполнение.
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