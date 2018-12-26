Україна розширила санкції проти РФ

Під українські санкції потраплять значна кількість російських депутатів, які політично підтримували російську агресію в Керченській протоці.

Про це заявив президент України Петро Порошенко під час засіданні РНБО 26 грудня

"На порядок денний РНБО внесені проект і проект прийняття рішення щодо застосування санкцій Україною за незаконне проведення виборів на території окупованій на сході нашої держави, за агресію проти нашої держави в Чорному морі, біля Керченської протоки", - сказав він.

Порошенко додав, що санкції накладатимуться на "тих хто атакував наші кораблі, тих хто був причетний до незаконних судових процесів, до затримання, тих хто віддавав накази".

"Оскільки ми бачимо політичну підтримку і участь Державної думи в цьому процесі значна кількість депутатів Держдуми РФ, в тому числі від фракцій "Єдина Росія", ЛДПР також рішенням вводяться до санаційного списку", - сказав Порошенко.

Президент додав, що під санкції потраплять підприємства, які "в той, чи інший спосіб протидіють Україні, забезпечують військову складову, постачання до збройних сил РФ".

Нагадаємо:

13 грудня Кабінет міністрів запропонував Раді національної безпеки і оборони запровадити на три роки санкції до низки юридичних осіб з огляду на збройну агресією Росії, яка триває.

26 грудня Порошенко заявив про завершення Воєнного стану.

Українська правда