Американские фондовые индексы рухнули до 14-месячных минимумов

Американские фондовые индексы 17 декабря резко обвалились, начало декабря для рынка акций является наихудшим за последние 38 лет.

Об этом пишет MarketWatch.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник снизился на 507,53 пункта (2,11%) - до 23592,98 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 54,01 пункта (2,08%), составив 2545,94 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов рухнуло на 156,93 пункта (2,27%) - до 6753,73 пункта.

Standard&Poor's 500 завершил день на минимальной отметке с октября 2017 года, Nasdaq Composite - с ноября прошлого года, Dow Jones Industrial Average - с 23 марта.

Главным для рынков событием на текущей неделе станет заседание Федеральной резервной системы. Большинство инвесторов ожидают, что Федрезерв поднимет базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 2,25-2,5% годовых.

Это повышение станет четвертым в 2018 году. Кроме того, будут обнародованы новые прогнозы руководства ЦБ относительно денежно-кредитной политики на ближайшие два года.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что считает "невообразимым" тот факт, что "при очень сильном долларе и при фактическом отсутствии инфляции, а также при том, что мир вокруг рушится за пределами США, Париж горит, и Китай ослабляется, ФРС в принципе рассматривает возможность очередного повышения ставки".

Напомним, 26 сентября Федеральный комитет по открытому рынку ФРС США принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 2%–2,25%.

Это уже третье повышение ключевой ставки в этом году. Следующее повышение запланировано на декабрь 2018 года, три раза ставку повысят в 2019 году и еще один раз - в 2020 году.

Напомним, последний цикл повышения процентных ставок в США продолжался с июня 2003 по июнь 2006-го года.

С того момента и до 2015 года ФРС последовательно снижала стоимость денег - сначала аккуратными шагами с 5,25% до 4,25% годовых (к концу 2007-го года), затем, на фоне набиравшего обороты ипотечного кризиса, - резче, до 3% к январю и 2% - к апрелю 2008-го года.

На фоне обвала рынков осенью 2008-го ФРС последовательно снизила ставку до 1,5%, до 1%, а в декабре - до исторического минимума в диапазоне от 0 до 0,25%.

Напомним, 10 октября американские фондовые индексы завершили торги резким падением на фоне роста доходности US Treasuries.

Как сообщалось, после длительного роста американские фондовые индексы продемонстрировали рекордную коррекцию 5 февраля и 23 марта 2018 года, результатом которых стали опасения начала нового мирового финансового кризиса.

Читайте также: "Черная неделя" для финансовых рынков: временное сотрясение или начало нового кризиса