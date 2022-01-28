Рост экономики США в прошлом году стал рекордным с 1984 года
Экономика США в 2021 году, по предварительным данным, показала рекордный рост с 1984 года после того, как правительство потратило триллионы долларов (6 трлн долл) на помощь в связи с COVID-19.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Бюро по экономическому анализу Министерства торговли США.
Так, ВВП США в прошлом году вырос на 5,7% - это максимальный рост с 1984 года.
"В 2020 году ВВП США снизился на 3,4%, что стало самым большим падением за 74 года", - напоминает агентство.
Отмечается, что экономическому росту способствовало увеличение расходов на товары и услуги личного потребления, рост экспорта и частных инвестиций.
Как свидетельствуют данные Бюро, американская экономика резко выросла в четвертом квартале (+6,9% после +2,3% в июле - сентябре).
При этом потребительские расходы, на которые приходится более двух третей ВВП, в октябре - ноябре выросли на 3,3% после роста на 2% в третьем квартале. Этот показатель вырос за счет скачка потребительских расходов в октябре, но после того, как в стране начал распространяться "омикрон", рост замедлился.
Reuters добавляет, что рост потребительских расходов сдерживала нехватка автомобилей и других товаров на фоне проблем производства из-за глобального дефицита полупроводников.
Также факторами, сдерживавшими рост потребительских расходов в конце четвертого квартала, стали снижение покупательной способности домохозяйств и инфляция, которые оказались намного выше целевого показателя ФРС 2%.
В декабре инфляция в США в годовом исчислении достигла 7% - рекордного уровня почти за 40 лет (с 1982 года).
Напоминаем:
26 января Федеральная резервная система сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых.
Ранее сообщалось, что рынок ожидает повышения учетной ставки на следующем собрании в марте.
Управляющий директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что повышение ставок в США может иметь серьезные последствия для стран с высоким уровнем долга, в котором превалирует доллар.
Федрезерв снизил процентные ставки почти до нуля в марте 2020 года, когда пандемия коронавируса повлияла на мировую торговлю. На таком уровне ставку планировали удерживать, пока прогнозируемая инфляция не превысит 2% и пока рынок труда достигнет уровня максимальной занятости.
В то же время инфляция выросла до 7% по итогам 2021 года, что оказывает давление на регулятора по повышению ставок уже сейчас.
В декабре Федеральная резервная система решила вдвое быстрее сворачивать программу выкупа активов и допустила три повышения ставки в 2022 году.
С марта 2020 года баланс ФРС увеличился более чем вдвое за счет программы выкупа облигаций – с 4,2 трлн долларов до почти 8,7 трлн долларов.
Повышение ставок ведущими центробанками уменьшает "аппетит" инвесторов к риску. Как следствие, инвестиции в развивающиеся страны (к которым относится и Украина), станут дороже, ведь доходность по государственным заимствованиям рассчитывается как ставка по казначейским обязательствам США "плюс" премия за риск.
Читайте больше в статье Ярослава Винокурова: Печатный станок сделал свое дело, США планируют сворачивать антикризисные меры. К чему готовиться миру и Украине?
Экономическая правда
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