Американські фондові індекси знову обвалилися

Американські фондові індекси продемонстрували за підсумками тижня, який завершився 23 березня, максимальне падіння більш ніж за два роки на побоюваннях світової торгової війни.

Про це повідомляє MarketWatch.

Dow Jones Industrial Average на минулому тижні втратив 5,7%, Standard&Poor's 500 - 6%, Nasdaq Composite - 6,5%.

Побоювання, пов'язані з можливістю торгових воєн після оголошення президентом США Дональдом Трампом про введення мит на імпорт китайських товарів і повідомлення КНР про прийняття заходів у відповідь, переважили позитивну статистику.

"Було багато хороших новин вранці п'ятниці: дані про замовлення і підписання Трампом бюджету, але інвестори не можуть звільнитися від невизначеностей, створених президентською адміністрацією, коли вони почали війну з Китаєм, - зазначає Ерін Браун з UBS Asset Management. - Інвесторів також може турбувати ослаблення долара в обстановці, коли інфляція прискорюється".

Президент Федерального резервного банку Атланти Рафаель Бостік заявив в п'ятницю, що він може підтримати більшу кількість підйомів процентних ставок в поточному році.

"Вперше за довгий час я бачу ймовірність того, що інфляція дещо перевищить довгостроковий цільовий рівень Федрезерву в 2%, після того як останні шість років вона перебувала нижче цієї позначки", - заявив він. Індекс Dow Jones Industrial Average у п'ятницю знизився на 424,69 пункти (1,77%) - до 23533,2 пункти.

Standard&Poor's 500 за день опустився на 55,43 пункти (2,1%), становивши 2588,26 пункти.

Значення Nasdaq Composite за підсумками торгів зменшилося на 174,01 пункти (2,43%) - до 6992,67 пункти.

При цьому Dow Jones завершив торги на найнижчій позначці в поточному році.

Котирування акцій всього двох з 30 компаній, що входять в розрахунок цього індексу, виросли в п'ятницю.

Найбільш істотним було падіння ринкової вартості 3M Co. (на 3,5%) і Goldman Sachs Group Inc. (на 2,9%).

Всі одинадцять галузевих груп S&P 500 знизилися в п'ятницю, лідерами падіння виступили фінансовий і високотехнологічний сектори.

Акції JPMorgan Chase&Co. подешевшали на 2,7%, Bank of America Corp. - на 4,5%.

Капіталізація виробника рішень для зберігання даних Western Digital Corp. рухнула на 8,4%, виробника чіпів пам'яті Micron Technology Inc. - на 8%.

Читайте також: "Чорний тиждень" для фінансових ринків: тимчасовий струс чи початок нової кризи