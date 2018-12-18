Американські фондові індекси впали до 14-місячних мінімумів

Американські фондові індекси 17 грудня різко обвалилися, початок грудня для ринку акцій є найгіршим за останні 38 років.

Про це пише MarketWatch.

Індекс Dow Jones Industrial Average у понеділок знизився на 507,53 пункта (2,11%) - до 23592,98 пункта.

Standard&Poor's 500 опустився на 54,01 пункта (2,08%), становивши 2545,94 пункта.

Значення Nasdaq Composite за підсумками торгів обвалилося на 156,93 пункта (2,27%) - до 6753,73 пункта.

Standard&Poor's 500 завершив день на мінімальній позначці з жовтня 2017 року, Nasdaq Composite - з листопада минулого року, Dow Jones Industrial Average - з 23 березня.

Головною для ринків подією на поточному тижні стане засідання Федеральної резервної системи. Більшість інвесторів очікують, що Федрезерв підніме базову процентну ставку на 0,25 процентного пункта - до 2,25-2,5% річних.

Це підвищення стане четвертим в 2018 році. Крім того, будуть оприлюднені нові прогнози керівництва ЦБ щодо грошово-кредитної політики на найближчі два роки.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що вважає "неймовірним" той факт, що "при дуже сильному доларі і при фактичній відсутності інфляції, а також при тому, що світ навколо валиться за межами США, Париж горить, і Китай послаблюється, ФРС в принципі розглядає можливість чергового підвищення ставки".

Нагадаємо, 26 вересня Федеральний комітет з відкритого ринку ФРС США ухвалив рішення підвищити ключову ставку на 0,25 процентних пункти, до 2% -2,25%.

Це вже третє підвищення ключової ставки в цьому році. Наступне підвищення заплановано на грудень 2018 року, три рази ставку підвищать в 2019 році і ще один раз - у 2020 році.

Нагадаємо, останній цикл підвищення процентних ставок в США тривав з червня 2003 року по червень 2006 року.

З того моменту і до 2015 року ФРС послідовно знижувала вартість грошей - спочатку акуратними кроками з 5,25% до 4,25% річних (до кінця 2007 року), потім, на фоні іпотечної кризи, - різкіше, до 3% до січня і 2% - до квітня 2008 року.

На фоні обвалу ринків восени 2008 року ФРС послідовно знизила ставку до 1,5%, до 1%, а в грудні - до історичного мінімуму в діапазоні від 0 до 0,25%.

Нагадаємо, 10 жовтня американські фондові індекси завершили торги різким падінням на фоні зростання прибутковості US Treasuries.

Як повідомлялося, після тривалого зростання американські фондові індекси продемонстрували рекордну корекцію 5 лютого та 23 березня 2018 року, результатом яких стали побоювання щодо початку нової світової фінансової кризи.

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