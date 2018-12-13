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Эксперты раскрыли 5 фактов об органическом земледелии в Украине

Четверг, 13 декабря 2018, 20:12

С 1999 года площадь органических земель в мире выросла на 360%, а количество органических производителей — на 1 000%, и Украина также вовлечена в мировое органическое производство.

Об этом сообщается в материале аудиторской компании Baker Tilly.

Украина занимает 11 место в Европе по площади органических земель — 381 тыс. га. Однако это всего лишь 1% сельхозугодий нашей страны. Первое место принадлежит Испании, где обрабатываются 1,97 млн га органических земель.

 

В Украине 294 органических агропредприятия. В этом году зарегистрированы 426 операторов органического рынка, из которых 294 — аграрные предприятия.

Самая большая площадь сертифицированных органических земель — в Одесской (102 тыс. га), Херсонской (76 тыс. га), Днепропетровской (38 тыс. га) и Житомирской (32 тыс. га) областях, а самое большое количество предприятий — в Одесской области.

Большинство агрокомпаний владеют небольшими площадями органических земель. Самая большая площадь органических земель у компании "Арника" — 15,8 тыс. га, и только у пяти компаний площадь органических земель превышает 5 тыс. га.

90% украинской агропродукции уходит на экспорт. На внутреннем рынке реализуются всего 10% агропродукции, произведенной в стране. Главные импортеры — Нидерланды, Германия и Великобритания. А главные экспортные культуры — кукуруза и пшеница.

 

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аграрии

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