5 технологий будущего, которые изменят наше представление о еде

Как изменится производство продуктов в будущем. (укр)

З приходом Четвертої індустріальної революції перед агропромисловим комплексом постали глобальні виклики, спричинені стрімким розвитком технологій.

Як в Україні, так і у світі. Але виклики майбутнього не зможуть вирішитися за допомогою методів минулого. Саме тому інвестиції в дослідження агропромисловості та у розвиток індустрії важливі як ніколи раніше.

Головним елементом у агропромисловому комплексі майбутнього є об'єднання високих технологій, які зроблять аграрну галузь більш ефективною і стабільною індустрією.

До вашої уваги п'ять найбільш інноваційних технологій в агропромисловому комплексі, які у буквальному сенсі здатні перенести сільське господарство з полів у хмарочоси.

Вертикальні ферми

Вірогідно, перед нашим світом у майбутньому буде стояти складний виклик нестачі ресурсів і голоду.

Згідно з даними Об'єднаних Націй, чисельність людства до 2050 року сягатиме позначки у 10 млрд населення. Але вже сьогодні в різних частинах земної кулі голодує приблизно 800 млн людей.

Цю проблему здатний вирішити новий метод виробництва споживних продуктів —вирощування продукції на вертикальних фермах.

Вертикальні ферми стали справжнім проривом у сільськогосподарській галузі. Вони складаються з рядів піддонів з рослинами, які тягнуться у висоту. У процесі вирощування рослин у такій фермі можна зекономити 95% водних ресурсів та використовувати менше добрив і поживних добрив.

Такі ферми можна будувати поруч з великими містами або навіть у хмарочосах. У такий спосіб можна легко скоротити маршрут від ферми до магазинів, і продукція буде ставати для покупця більш доступною.

Також вертикальні ферми допоможуть вирішити проблему зберігання і транспортування їжі. Завдяки можливості будувати такі ферми поблизу міських центрів, транспортування продуктів у магазини може займати лише 10 хвилин.

Гідропоніка

Для нас метод гідропоніки не новий. Але хто б міг подумати, що застосування гідропоніки в широких масштабах зможе допомогти вирішити дві глобальні проблеми: глобальне потепління і виснаження землі.

Гідропоніка — це метод вирощування рослин на штучних середовищах без використання грунту. Рослини харчуються лише за допомогою води, насиченою мінеральними добривами і сонячною енергією. Можливі системи і без природного сонячного світла, коли до фотосинтезу рослини заохочують низькоенергетичні світлодіоди.

Цю технологію вже розвиває австралійська компанія Sundrop. Вони винайшли гідропонну систему з морської води, яка дозволяє вирощувати овочі у будь-якому регіоні світу. Ця система стійка і не залежить від землі і добрива.

Замість добрива система працює на сонячній енергії (23,000 сонячних панелей), електриці і прісній воді. Як результат, фермери менше витрачають ресурсів, а врожай виходить таким, як і при використанні традиційних методів.

Використання цієї технології дозволяє усунути вплив погодних умов на врожай і ліквідувати проблему виснаження землі. Сьогодні приблизно 25% сільгоськогосподарських угідь по всьому світу вкрай виснажені, у той час як 44% знаходяться в середній або незначній мірі виснаження.

Інтернет речей

Очевидно, що вся сільськогосподарська промисловість не перейде в штучні ферми. Значна частина продуктів так і буде вирощуватися на звичайних для нас полях.

Тому для фермерів справжнім відкриттям стало об'єднання сільськогосподарських інструментів і машин з іншими технологіями і навіть штучним інтелектом. Всі разом ці технології входять в Інтернет речей (IoT)

Інтернет речей (IoT) став справжнім трендом в агропромисловому комлпексі й істотно поліпшив умови виробництва в цій галузі. Від коней і плуга промисловість переходить до повної автоматизації та інтеграції з новітніми технологіями.

За допомогою спеціальних датчиків і чіпів у режимі реального часу можна моніторити погодні умови, стан врожаю, стежити за худобою. Все це істотно допомагає поліпшити результатати сільськогосподарської діяльності за допомогою справжнього "розумного землеробства".

В рамках цього "розумного землеробства" відбудеться повна автоматизація робочої сили на фермерських угіддях. Операціями можна буде керувати дистанційно за допомогою спеціальних датчиків, дронів і навіть штучного інтелекту.

Наприклад, дрони — зовсім не нова технологія, але завдяки інвестиціям і дослідженням вони можуть бути застосовані по-новому. Дрони можуть контролювати зрошення і рівень азоту в землі, обприскувати грунт і просто моніторити угіддя.

Культивоване м'ясо

Ця інновація, ймовірно, сподобається всім активістам за права тварин. Американська компанія Just до кінця 2018 року обіцяє випустити лінійку продуктів штучного м'яса, вирощеного у пробірках з клітин справжніх тварин. Таке м'ясо називається культивованим.

Культивоване м'ясо або м'ясо "з пробірки" — найсучасніша технологія, яка має багато потенціалу, але все ще знаходитися в крихкому стані розвитку.

Два журналіста BBC вже спробували зразки м'яса від компанії Just і вважають, що воно було набагато смачніше і м'якше, ніж натуральне. При цьому голова відділу комунікацій компанії Just Ендрю Нойс додав, навряд чи найближчим часом Just буде продавати таке м'ясо в США, оскільки влада країни до цих пір не вирішила, як міністерства будуть регулювати цей ринок.

Надрукована їжа

Ймовірно, що їжа, яка буде лежати у вас у холодильнику в найближчому майбутньому буде вирощена навіть не "з пробірки", а надрукована на 3D принтері. Зараз ця технологія більш звично використовується в обробних галузях, але також може успішно застосовуватися і в харчовій сфері.

Нідерландська організація прикладних досліджень відкрила метод друку мікроводоростів -натуральне джерело протеїну, вуглеводів, пігментів, антиоксидантів, — перетворюючи ці "інгредієнти" в їстівні продукти харчування.

Дуже можливо, що супермаркети майбутнього будуть продавати "харчові картриджі" замість продуктів, що швидко псуються. Нова технологія, як вважають розробники, значно скоротить кількість харчових відходів і фінансові витрати на зберігання і транспортування продуктів.

Як ми бачимо, в агропромисловості майбутнього розташування країни на карті, її ресурси і якість грунтів вже не гратимуть суттєвої ролі. "Наддержавою" в агропромисловому комплексі у новій індустріальній революції, цілком імовірно, стане країна з високоосвіченим населенням і з бажанням уряду вкладати в дослідження і розвиток газулі високих агротехнологій.