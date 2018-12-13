Експерти розкрили 5 фактів про органічне землеробство в Україні

З 1999 року площа органічних земель у світі виросла на 360%, а кількість органічних виробників - на 1000%, і Україна також залучена у світове органічне виробництво.

Про це повідомляється у матеріалі аудиторської компанії Baker Tilly.

Україна посідає 11 місце в Європі за площею органічних земель — 381 тис. га. Однак це всього лише 1% сільгоспугідь нашої країни. Перше місце належить Іспанії, де обробляються 1,97 млн га органічних земель.

В Україні 294 органічних агропідприємства. Цього року зареєстровані 426 операторів органічного ринку, з яких 294 — аграрні підприємства.

Найбільша площа сертифікованих органічних земель — в Одеській (102 тис. га), Херсонській (76 тис. га), Дніпропетровській (38 тис. га) і Житомирській (32 тис. га) областях, а найбільша кількість підприємств — у Одеській області.

Більшість агрокомпаній володіють невеликими площами органічних земель. Найбільша площа органічних земель у компанії "Арніка" — 15,8 тис. га, і тільки у п'яти компаній площа органічних земель перевищує 5 тис. га.

90% української агропродукції прямує на експорт. На внутрішньому ринку реалізуються усього 10% агропродукції, виробленої в країні. Головні імпортери — Нідерланди, Німеччина і Велика Британія. А головні експортні культури — кукурудза і пшениця.

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