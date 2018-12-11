Владельцы российского "Альфа-банка" хотят его продать — FT

Владельцы российского "Альфа-банка" - крупнейшего в России частного банка по объему активов - обсуждали возможную продажу кредитной организации с ВТБ и итальянским UniCredit.

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на семь источников.

По данным издания, стоимость возможной сделки оценивалась в 7-8 млрд долларов, однако ни одни из переговоров не продвинулись.

В частности, с UniCredit они закончились более года назад, а с ВТБ - несколько месяцев назад.

Представитель "Альфа-банка" опроверг Financial Times эту информацию.

"Ничего подобного не было. Продажа банка сейчас выглядит нереалистичной со многих точек зрения. Одна из них заключается в том, что мы получаем 13-14% прибыли от рентабельности капитала и не хотим ничего продавать", - отметил изданию представитель банка.

В конце ноября глава ВТБ Андрей Костин сообщал журналистам, что ВТБ не планирует приобретать "Альфа-банк", по крайней мере, в ближайшие три года.

"Альфа-банк" через несколько компаний контролируется зарегистрированной в Люксембурге ABH Holdings S.A., которая принадлежит Михаилу Фридману (32,8632%), Герману Хану (20,9659%), Алексею Кузьмичеву (16,3239%), Петру Авену (12,4018%), Андрею Косогову (3,6716%), а также UniCredit S.p.A. (9,9%) и фонду исследования онкологических заболеваний Mark Foundation for Cancer Research, зарегистрированному на Каймановых островах (3,8736%).

В Украине работает дочерняя структура "Альфа-банка".