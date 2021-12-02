В Альфа Банке говорят, что не планировали покупать monobank

фото: альфа банк украина

В "Альфа Банке Украина" заявили, что не планировали покупать monobank.

Об этом во время круглого стола "Государственные банки: чемодан без ручки" сказал член наблюдательного совета "Альфа Банка" Роман Шпек, передает "Интерфакс-Украина".

"Альфа Банк не имел планов покупать monobank. Наш акционер холдинг АBH не вел переговоры по покупке", - сказал он.

По данным НБУ, Альфа Банк Украина на 1 октября 2021 года по размеру общих активов занимал 6-е место (115,443 млрд грн) среди 71 банка.

Крупнейшими акционерами банка опосредованно Михаил Фридман (32,8632%), Герман Хан (20,9659%), Алексей Кузьмичев (16,3239%), Петр Авен (12,4018%), UniCredit S.p.A. (Италия, 9,9%), Марк Фоундейшн по исследованию раковых заболеваний (3,8736%) и Андрей Косогов (3,6716%).

Напомним:

Сообщалось, что международный консорциум во главе с LetterOne (основные владельцы – российские миллиардеры Михаил Фридман, Герман Хан и их партнеры) планировал приобрести украинскую финтех-компанию monobank за более чем 1 миллиард долларов.

Михаил Фридман занимает 11-ю строчку в рейтинге самых богатых людей России от Forbes с отметкой 15,5 млрд долларов, Герман Хан – 18-ю в рейтинге с отметкой 10 млрд долларов.

В мировом рейтинге миллиардеров Фридман на 128-м месте, Хан – на 224-м.

В Украине им принадлежит Альфа Банк Украина, крупнейший телеком-оператор "Киевстар" и IDS Borjomi (бренды "Моршинская", "Миргородская").