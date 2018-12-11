Власники російського "Альфа-банку" хочуть його продати — FT

Власники російського "Альфа-банку" - найбільшого в Росії приватного банку за обсягом активів - обговорювали можливий продаж кредитної організації з ВТБ та італійським UniCredit.

Про це повідомляє видання Financial Times з посиланням на сім джерел.

За даними видання, вартість можливої ​​операції оцінювалася в 7-8 млрд доларів, проте жодні з переговорів не просунулися.

Зокрема, з UniCredit вони закінчилися більше року тому, а з ВТБ - кілька місяців тому.

Представник "Альфа-банку" спростував Financial Times цю інформацію.

"Нічого подібного не було. Продаж банку зараз виглядає нереалістичним з багатьох точок зору. Одна з них полягає в тому, що ми отримуємо 13-14% прибутку від рентабельності капіталу і не хочемо нічого продавати", - зазначив виданню представник банку.

В кінці листопада глава ВТБ Андрій Костін повідомляв журналістам, що ВТБ не планує купувати "Альфа-банк", принаймі, в найближчі три роки.

"Альфа-банк" через кілька компаній контролюється зареєстрованою в Люксембурзі ABH Holdings SA, яка належить Михайлу Фрідману (32,8632%), Герману Хану (20,9659%), Олексію Кузьмичову (16,3239%), Петру Авену (12,4018%), Андрію Косогову (3,6716%), а також UniCredit SpA (9,9%) і фонду дослідження онкологічних захворювань Mark Foundation for Cancer Research, зареєстрованому на Кайманових островах (3,8736%).

В Україні працює дочірня структура "Альфа-банку".