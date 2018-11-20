Совет ЕС и Европарламент не согласовали бюджет на 2019 год

Совет ЕС и Европейский парламент не сумели достичь согласия в переговорах относительно бюджета Евросоюза на 2019 год.

Об этом говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.

"Совет сожалеет, что сегодня оказалось невозможным достичь соглашения о бюджете ЕС на 2019 год… Но я все еще уверен, что мы сможем согласовать бюджет на следующий год до конца года", - сказал Хартвиг ​​Легер, министр финансов Австрии и главный переговорщик Совета по бюджету.

Отмечается, что Совет ЕС сделал предложение, которое вышло бы за рамки первоначального предложения Евроомиссии, на парламент предпочел использовать неизрасходованные средства из предыдущих лет, связанные с исследовательскими проектами.

Вместе с тем Совет обеспокоен тем, что это создаст прецедент с неизвестными последствиями для будущего.

Парламент также хочет сократить финансирование Фонда помощи беженцам в Турции из фонда ЕС.

Еврокомиссия теперь должна представить новый проект бюджета.

Если в начале следующего года бюджет ЕС все еще не будет принят, применяется специальная система, предусматривающая, что каждый месяц можно будет тратить не более одной двенадцатой бюджетных ассигнований за предыдущий год.

Европейская правда