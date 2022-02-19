Зеленский призвал Запад создать Фонд устойчивости для Украины
Президент Владимир Зеленский призвал западные страны создать для Украины фонд устойчивости и восстановления на фоне российской агрессии, а также разработать против РФ превентивные санкции.
Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности.
"Что еще мы можем сделать сейчас? Продолжить действенно поддерживать Украину и ее обороноспособность. Предоставление четкой европейской перспективы, имеющихся для стран-кандидатов инструментов поддержки, четких обозримых временных рамок вступления в Альянс", – заявил Зеленский.
Президент призвал западные страны поддержать трансформации в Украине и создать Фонд устойчивости и обновления.
А также – программу ленд-лиза, поставки новейшего вооружения, техники и оборудования для украинской армии. Такая программа предусматривает поставки на частично бесплатной основе оружия и стратегических ресурсов.
Зеленский также заявил о необходимости разработки эффективного пакета превентивных санкций для сдерживания агрессии, обеспечения энергетической безопасности Украины и обеспечения ее интеграции в европейский энергорынок, "когда Северный поток - 2 используется как оружие".
"Все эти вопросы требуют ответа, а пока вместо них тишина, тишины не будет на востоке нашего государства, то есть в Европе - то есть во всем мире", - резюмировал Зеленский.
Напоминаем:
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина ведет переговоры о введении превентивных санкций против России.
Президент Владимир Зеленский считает, что называние Западом возможных дат нападения РФ не является реальной помощью Украине.
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