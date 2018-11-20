Рада ЄС і Європарламент не домовилися щодо бюджету на 2019 рік

Рада ЄС та Європейський парламент не зуміли досягти згоди в переговорах щодо бюджету Євросоюзу на 2019 рік.

Про це йдеться в заяві на сайті Ради ЄС.

"Рада висловлює жаль, що сьогодні виявилося неможливим досягти угоди про бюджет ЄС на 2019 рік... Але я все ще впевнений, що ми зможемо узгодити бюджет на наступний рік до кінця року", - сказав Хартвіг ​​Легер, міністр фінансів Австрії і головний переговірник Ради з питань бюджету.

Зазначається, що Рада ЄС зробила пропозицію, яка вийшла б за рамки первинної пропозиції Єврокомісії, але парламент вважав за краще використовувати невитрачені кошти з попередніх років, пов'язані з дослідницькими проектами.

Разом з тим Рада стурбована тим, що це створить прецедент з невідомими наслідками для майбутнього.

Парламент також хоче скоротити фінансування Фонду допомоги біженцям в Туреччині з фонду ЄС.

Єврокомісія тепер повинна представити новий проект бюджету.

Якщо на початку наступного року бюджет ЄС все ще не буде прийнятий, застосовується тимчасова система, зідно з якою кожен місяць можна буде витрачати не більше однієї дванадцятої бюджетних асигнувань за попередній рік.

Європейська правда