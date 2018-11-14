Вокзал Grand Central в Нью-Йорке продадут за 35 миллионов долларов

Паровозик, который не смог: что случилось с поездом "Шелковый путь" Россия запретила перевозить украинские товары через свою территорию и Украина попыталась наладить обходной железнодорожный маршрут. Однако проект "Шелковый путь" не сработал. Что же случилось?. (укр)

Законы о "евробляхах". Что приняла Рада: окончательные изменения. КАЛЬКУЛЯТОР Ньюсмейкерами дня 8 ноября стали "евробляхи". Рада в этот день приняла два законопроекта, которые меняют правила для владельцев таких авто. ЭП объясняет, что изменится. (укр)