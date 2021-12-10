Инфляция в США ускорилась до рекорда с 1982 года

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Индекс потребительских цен в Соединенных Штатах ускорился до 6,8% – наивысшего значения за почти 40 лет.

Об этом сообщает Bloomberg.

Так, против ноября 2020 года инфляция в США в ноябре ускорилась до 6,8%, на 0,8% выше октябрьского уровня.

После публикации данных котировки доллара и доходность 10-летних бонд Казначейства США упали.

Ускорение инфляции обусловлено стремительным удорожанием сразу нескольких категорий товаров. Наибольший вклад в месячном измерении внесли цены на газ, жилье, продовольствие и транспорт.

Такой уровень инфляции усиливает давление на Федеральную резервную систему по сворачиванию антикризисных мер на заседании на следующей неделе.

Ожидается, что ФРС примет решение прекратить выкуп казначейских облигаций и ипотечных бумаг раньше установленной середины 2022 года. Такой шаг позволит ФРС, в частности начать повышение учетной ставки.

Базовая инфляция, исключающая индексы на нестабильные категории продукции типа энергоносителей, выросла на 0,5% в месячном измерении. В годовом – на 4,9%, что тоже является рекордом за 30 лет.

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Напоминаем:

Сильная экономика США и повышенная инфляция могут стать основанием для прекращения антикризисной программы покупки активов центробанком раньше ожидаемого в следующем году, хотя новый штамм Omicron создает риск для перспектив.

Сокращение объемов скупки активов – это первый шаг к завершению программы агрессивной поддержки экономики и рынков, развернутой ФРС с начала пандемии в марте 2020 года, отмечает The Wall Street Journal.

Экономическая правда