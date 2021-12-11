В Украину из США привлечено более 860 миллионов долларов
Суббота, 11 декабря 2021, 15:03
В экономику Украины по состоянию на 30.06.2021 привлечено 860,8 миллионов долларов инвестиций из США.
Об этом говорится в сообщении на Правительственном портале.
Это, в частности, составляет 2% от общего объема инвестиций в Украину. В ведомстве также добавили, что двусторонняя торговля товарами и услугами между Украиной и США за 9 месяцев 2021 года составила 5413,5 млн, что на 23,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А экспорт из Украины составил 2482,7 млн долл. (+46%).
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua