В Украину из США привлечено более 860 миллионов долларов

В экономику Украины по состоянию на 30.06.2021 привлечено 860,8 миллионов долларов инвестиций из США.

Об этом говорится в сообщении на Правительственном портале.

Это, в частности, составляет 2% от общего объема инвестиций в Украину. В ведомстве также добавили, что двусторонняя торговля товарами и услугами между Украиной и США за 9 месяцев 2021 года составила 5413,5 млн, что на 23,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А экспорт из Украины составил 2482,7 млн ​​долл. (+46%).