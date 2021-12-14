Во что выгодно инвестировать в 2022 году

Вкласти гроші в перспективну справу та отримати прибуток хочеться всім, але ніхто не знає, які стартапи чи галузі будуть прибутковими в наступному році.

До прогнозів експертів варто дослухатися, але вони можуть здійснитися лише в довготривалій перспективі або не справдитися взагалі.

Тому варто враховувати ризики та диверсифікувати інвестиції. Слід пам’ятати, що ціль інвестицій – не лише збільшення прибутків, а й збереження коштів.

При високому рівні інфляції, масштабному друку грошей навіть розвинутими країнами та в умовах можливого початку економічної кризи, викликаної, у тому числі пандемією, гроші майже щоденно втрачають свою купівельну здатність.

За офіційними даними, рівень інфляції в Україні в жовтні 2021 року становив 10,9%, проте цінники в магазинах вказують на дещо інший рівень.

Швидке знецінення грошей, низькі ставки за депозитами і туманні перспективи змушують шукати варіанти збереження та примноження капіталу не тільки активних інвесторів, а й пересічних громадян. То як же правильно інвестувати?

Диверсифікація – шлях до безпечних інвестицій

Хоча інвестиції складно назвати цілковито безпечним інструментом, є варіант, який допоможе згладжувати ризики. Під диверсифікацією мається на увазі розподіл коштів та їх інвестування в різні напрямки: депозити, облігації, акції.

Частину грошей, яку плануєте залишити в себе для підстрахування, спеціалісти радять зберігати в різних валютах: 50% – у гривні, 50% – у доларах та євро.

Якщо ви вирішите полоскотати собі нерви і перевести частину коштів у криптовалюту, то це має бути дуже мала сума, яку вам не шкода буде втратити через волатильність ринку. На думку експертів, це має бути не більше 5% вашого капіталу. Але повернімося до більш звичних інвестицій.

Аби убезпечити себе від ризиків, половину грошей варто вкладати у відносно безризикові інструменти – облігації, а іншу половину – в американські акції, які є більш ризиковим інструментом, проте потенційно дохіднішим.

Американських акцій безліч, тому краще замислитися про інвестфонд, що увібрав у себе акції провідних компаній, які входять до індексу американських акцій SP500. Такий портфель буде максимально диверсифікованим.

Рекомендації щодо інвестицій у 2022 році

Швидше за все, 2022 рік буде турбулентним як на світових фінансових ринках, так і на українському. Невизначеності додають виявлення нових штамів коронавірусу, імовірне швидше згортання програм пом'якшення ФРС та підвищення ставки Нацбанку на внутрішньому ринку.

Економіка залежатиме від боротьби з коронавірусом. У такій нестабільній ситуації важливо мати змогу інвестувати гроші в потрібний момент, тому не рекомендується вкладати всі кошти відразу на початку 2022 року. Краще розділити капітал на частини та інвестувати поступово протягом року.

Першу частину коштів, яка має бути інвестована в надійні інструменти з фіксованою дохідністю, можна вкласти в державні облігації.

Принаймні половину коштів від загального портфеля слід спрямувати на купівлю українських облігацій з коротким терміном обертання (до часу погашення, тобто проміжок часу, на який інвестор надає державі кошти в борг під певний відсоток шляхом купівлі облігацій) – до шести місяців або до року.

Звісно, ставки за короткостроковими облігаціями нижчі, ніж за довгостроковими. Проте після їхнього погашення ви зможете вкласти свої кошти більш вигідно, якщо за цей час зростуть ставки на довгострокові облігації. Таким чином вам вдасться зафіксувати вищу ставку дохідності на довший термін (три-пʼять років).

Другу частину коштів, яка виокремлена під більш ризикові, проте дохідніші вкладення, варто тримати в "живих" грошах, якими можна відразу скористатися.

Їх також потрібно розділити на частини та поступово, протягом року, купувати індексний фонд ETF SP500, а при падінні індексу американських акцій SP500 умовно на 10% – докупити на весь залишок грошей.

Притримуючись такої стратегії, ви не відчуєте непомірних ринкових ризиків у непростий рік турбулентності. Знайшовши оптимальні рівні входу, зможете не тільки зберегти накопичення, а й, можливо, отримати додатковий прибуток.

Стратегія помірності та очікування дозволить вчасно зорієнтуватися в часи невизначеності і вдало вкласти ваші заощадження у 2022 році.