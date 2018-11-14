Вокзал Grand Central в Нью-Йорку продадуть за 35 мільйонів доларів

Паровозик, який не зміг: що сталося з поїздом "Шовковий шлях" Росія заборонила перевозити українські товари через свою територію і Україна спробувала налагодити обхідний залізничний маршрут. Проте проект "Шовковий шлях" не спрацював. Що ж сталось?

Закони про "євробляхи". Що ухвалила Рада: остаточні зміни. КАЛЬКУЛЯТОР Ньюзмейкерами дня 8 листопада стали "євробляхи". Рада в цей день ухвалила два законопроекти, які змінюють правила для власників таких авто. ЕП пояснює, що зміниться.