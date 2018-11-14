Вокзал Grand Central в Нью-Йорку продадуть за 35 мільйонів доларів
Середа, 14 листопада 2018, 10:55
Велика американська транспортна компанія вирішила купити Центральний вокзал Нью-Йорка.
Про це повідомляє Bloomberg.
За даними агентства, угоду вже схвалив фінансовий комітет компанії. Вартість угоди становила 35 млн доларів.
Крім того, за даними агентства, компанія Metropolitan Transportation Authority збирається придбати нью-йоркську приміську залізницю Метро-Північ (Harlem Line Metro North Railroad) і приміську залізничну лінію Hudson Line.
Очікується, що покупка вокзалу і залізничних ліній буде схвалена 15 листопада, а закрита через 11 місяців. Зараз Metropolitan Transportation Authority орендує ці активи.
Економічна правда
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