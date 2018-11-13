Цены на нефть стремительно валятся

Цены на нефть эталонных марок продолжают сильное снижение, при этом обе эталонные марки обновили минимальные значения с начала текущего года.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:27 по киевскому времени упали в цене на 2,73 доллара (3,89%) и торгуются на уровне 67,39 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени рухнули на 2,56 доллара (4,27%) - до 57,37 доллара за баррель.

Нефтепроизводители демонстрируют ответственный подход, увеличивая добычу, и менять стратегию с целью добиться повышения цен сейчас было бы неправильно, сказал глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

МЭА отмечает риск существенного дефицита нефти на мировом рынке к середине 2020-х годов.

Что касается текущей ситуации на рынке нефти, санкции США против Ирана по-прежнему остаются серьезным фактором неопределенности, отметил глава МЭА.

В дальнейшем нефтедобыча в России может выйти на плато и даже снизиться в случае ужесточения санкций, добавил он.

Президент США Дональд Трамп накануне раскритиковал намерение стран ОПЕК снизить добычу в следующем году.

"Надеюсь, Саудовская Аравия и ОПЕК не станут сокращать добычу. Цены на нефть должны быть намного ниже, учитывая уровень запасов", - написал он в соцсети Twitter.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что страны ОПЕК+ будут сокращать добычу в случае устойчивого профицита нефти на рынке. По его словам, производство в США превышает ожидания.

Предполагается, что США, Бразилия, Канада и Великобритания станут основными драйверами роста поставок нефти в 2019 году, в то время как Мексика, Норвегия, Индонезия и Вьетнам, по прогнозам, продемонстрируют наибольшее снижение, сообщается в ежемесячном отчете организации.

Также ОПЕК сообщила, что страны картеля в октябре увеличили нефтедобычу на 127 тыс. баррелей в сутки, наибольший рост показали Саудовская Аравия и ОАЭ, наибольшее снижение продемонстрировал Иран.