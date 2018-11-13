Ціни на нафту стрімко обвалюються

Ціни на нафту еталонних марок продовжують сильне зниження, при цьому обидві еталонні марки оновили мінімальні значення з початку поточного року.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Січневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures о 17:27 за київським часом впали в ціні на 2,73 долара (3,89%) і торгуються на рівні 67,39 долара за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на торгах Нью-йоркської товарної біржі до цього часу впали на 2,56 долара (4,27%) - до 57,37 долара за барель.

Нафтовиробники демонструють відповідальний підхід, збільшуючи видобуток, і змінювати стратегію з метою домогтися підвищення цін наразі було б неправильно, сказав глава Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль.

МЕА відмічає ризик істотного дефіциту нафти на світовому ринку в середині 2020-х років.

Що стосується поточної ситуації на ринку нафти, санкції США проти Ірану як і раніше залишаються серйозним чинником невизначеності, зазначив глава МЕА.

Надалі нафтовидобуток в Росії може вийти на плато і навіть знизитися в разі посилення санкцій, додав Біроль.

Президент США Дональд Трамп напередодні розкритикував намір країн ОПЕК знизити видобуток в наступному році.

"Сподіваюся, Саудівська Аравія і ОПЕК не стануть скорочувати видобуток. Ціни на нафту повинні бути набагато нижчі, враховуючи рівень запасів", - написав він у соцмережі Twitter.

Раніше міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх заявив, що країни ОПЕК+ будуть скорочувати видобуток в разі стійкого профіциту нафти на ринку. За його словами, виробництво в США перевищує очікування.

Передбачається, що США, Бразилія, Канада і Великобританія стануть основними драйверами зростання поставок нафти в 2019 році, в той час як Мексика, Норвегія, Індонезія та В'єтнам, за прогнозами, продемонструють найбільше зниження, повідомляється в щомісячному звіті організації.

Також ОПЕК повідомила, що країни картелю в жовтні збільшили видобуток нафти на 127 тис. барелів на добу, найбільше зростання показали Саудівська Аравія і ОАЕ, найбільше зниження продемонстрував Іран.