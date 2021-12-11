Цены на нефть завершили неделю максимальным ростом с августа
Цены на нефть завершили неделю (6-10) декабря максимальным ростом с августа из-за снижения опасений относительно последствиями нового штамма COVID-19 "омикрон".
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
С начала этой недели Brent подорожала на 7,4%, WTI - более чем на 8%.
"Сигналов о том, что появление "омикрона" приведет к падению спроса на нефть, пока нет, и это дает облегчение рынку. Тем не менее, нервозность сохраняется: данные о росте заболеваемости COVID-19, а также о введении новых карантинных ограничений в ряде стран, привели к падению рынка в четверг", - пишет издание.
Некоторое давление на нефтяной рынок оказывает долговой кризис в китайском секторе недвижимости, отмечает Market Watch. Эксперты опасаются, что дефолты компаний этого сектора ослабят рост экономики КНР, что приведет к снижению спроса на нефть в этой стране.
Напоминаем:
Ранее цены на нефть снизились в среду после 2 дней роста, поскольку инвесторы ожидают оценки влияния штамма коронавируса Omicron на мировую экономику и спрос на топливо, а также на эффективность имеющихся вакцин.
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