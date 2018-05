Маск рассказал о Tesla с двумя моторами

Глава компании Tesla Илон Маск раскрыл подробности об электромобиле Model 3 с двумя моторами, который компания готовит к выпуску.

Об этом он написал в своём Twitter-аккаунте.

Tesla dual motor means there is a motor in front & a motor in rear. One is optimized for power & one for range. Car drives fine even if a motor breaks down. Helps ensure you make it to your destination & don’t get stuck on side of road in potentially unsafe conditions. — Elon Musk (@elonmusk) 20 травня 2018 р.

Полноприводный автомобиль получит два двигателя — в передней и задней частях автомобиля. В случае отказа одного из двигателей, машина сможет продолжить движение на втором.

Tesla AWD is dual motor, so you can fully drive the car even if one breaks — Elon Musk (@elonmusk) 20 травня 2018 р.

Один из двигателей рассчитан на движение с максимальной скоростью, второй — на максимальный пробег.

Максимальная скорость электромобиля — 250 километров в час. До почти 100 километров в час он будет разгоняться за 3,5 секунды.

Tesla dual motor, all-wheel drive performance Model 3:

3.5 sec 0-60mph

155 mph Top Speed

310 mile Range — Elon Musk (@elonmusk) 20 травня 2018 р.

Заряда батареи будет хватать на 500 километров пути.

Цена на новую Tesla Model 3 составит 78 тысяч долларов.

Cost of all options, wheels, paint, etc is included (apart from Autopilot). Cost is $78k. About same as BMW M3, but 15% quicker & with better handling. Will beat anything in its class on the track. — Elon Musk (@elonmusk) 20 травня 2018 р.

Напомним, основатель Tesla Илон Маск в своем письме акционерам компании сообщил о грядущей реорганизации компании.

Экономическая правда